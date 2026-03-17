İspanya Kralı VI. Felipe, sömürge döneminde yaşanan zorla çalıştırma, toprak gaspları ve şiddeti kabul ederek, 'İspanyol sömürge yasaları korumayı amaçlıyordu. Ancak gerçekte işler başlangıçta amaçlandığı gibi gitmedi ve çok sayıda istismar yaşandı' dedi.

İspanya Kralı VI. Felipe, başkent Madrid'de arkeoloji müzesini ziyaret etti. Ziyareti sırasında ülkesinin sömürge geçmişine ilişkin açıklama yapan VI. Felipe, ülkesinin eski koloniler için hiçbir zaman resmi bir özür yayınlamamış olmasına değindi. Kral VI. Felipe yaptığı açıklamada, 'İspanyol sömürge yasaları korumayı amaçlıyordu. Ancak gerçekte işler başlangıçta amaçlandığı gibi gitmedi ve çok sayıda istismar yaşandı. Belirli şeyleri günümüz ölçütleri ve değerlerimizle incelediğimizde, elbette gurur duyamayız. Ancak bundan ders çıkarmalıyız; kendi kapsamı içinde, aşırı ahlakçılık yapmadan. Nesnel ve titiz bir analiz yoluyla dersler çıkarmalıyız' dedi.

Meksika özür talep etmişti

16. ve 18. yüzyıllar arasında İspanya, tarihinin en güçlü dönemini yaşamış ve Orta ile Latin Amerika'nın büyük kısmı da dahil olmak üzere beş kıtaya yayılan dev bir imparatorluk kurmuştu. Bu dönemde, yerli halklar üzerinde zorla çalıştırma, toprakların el konulması ve şiddet gibi uygulamalar yaygın olarak yaşanmıştı. 2019 yılında Meksika'da dönemin Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, İspanyol hükümeti ve merhum Papa Francis'ten, İspanyol fetihleri sırasında işlenen suçlar için Meksika'daki yerli halklardan özür dilemelerini istemişti. İspanya Kralı VI. Felipe ise resmi özür dilemeyi reddetmişti. Beş yıl sonra, Lopez Obrador'un halefi Claudia Sheinbaum, 2021'deki göreve başlama törenine kralı davet etmeme kararı almıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu durumu 'kabul edilemez' olarak nitelendirilmişti.