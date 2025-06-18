Mersin’in Gülnar ve Erdemli ilçelerinde yer alan yayla köylerinde öğrenim gören öğrencilere, ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Proje kapsamında 10 bin adet diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.

Mersin Diş Hekimleri Odası Başkanı İlhan Karataş, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’un öncülüğünde yürütülen projeye, Gülnar Belediye Başkanı ile hayırsever bir iş insanı da destek verdi. Kırsal bölgelerdeki okul öğrencilerine diş fırçalama teknikleri, diş ipi kullanımı, ağız hijyeninin önemi ve sağlıklı beslenme konularında eğitim verildi. Aynı zamanda öğrencilere diş hekimliği mesleği tanıtılarak kariyer hedeflerine yönelik motivasyon sağlandı.

Gülnar’da düzenlenen eğitimlere Mersin Diş Hekimleri Odası Başkan Vekili Kutlay Özcan, Halk Sağlığı Komisyonu üyeleri ile Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim ve İlçe Sağlık Müdürü Alperen Ateş katıldı. Erdemli’deki etkinliklerde ise Mersin Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Kemal Arslan ile diş hekimleri yer aldı.

Toplamda 10 bin diş fırçası ve diş macunu öğrencilere ulaştırılırken, ağız ve diş sağlığının küçük yaşlarda kazanılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca proje kapsamında kent merkezindeki alışveriş merkezlerinde stantlar kurularak hem öğrencilere hem de yetişkinlere ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, eğitimin 2025-2026 eğitim öğretim yılında Optisyenler Derneği ve Fizyoterapistler Derneğinin de katılımıyla daha geniş çapta sürdürüleceğini belirtti.