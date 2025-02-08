Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde, Belediye Başkanı Hilmi Şen ve koruması Mikayil Çelikkol’u öldüren katil zanlısı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede cinayet zanlısının "tasarlayarak kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanması talep edildi.

Olay, 4 Kasım 2024 tarihinde Balışeyh ilçesi TOKİ Mahallesi’nde meydana geldi. Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve ekibi saha incelemeleri yaparken, zanlı Erdem Çelebi, Başkan Şen ile karşılaştı. Cinayet zanlısı, makam aracının önünü keserek tartışma başlattı ve silahını ateşledi. Açılan ateş sonucu Belediye Başkanı Hilmi Şen ve koruması Mikayil Çelikkol, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan Koray Kaya (45), Ömer Şengül (42) ve diğer belediye çalışanı saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

Kaçan zanlı, polis takibi sonucu yakalandı

Saldırının ardından minibüsüne binerek kaçan zanlının, Yeni Mahalle Lise Caddesi üzerinde kendisine ait dolmuşla hareket ettiği belirlendi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, Balışeyh Belediyesi önünde aracını durdurarak teslim oldu. Üzerinde yapılan aramada, cinayette kullanılan tabanca ele geçirildi.

İddianame hazırlandı

Katil zanlısı Edem Çelebi hakkında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, saldırının ardındaki nedenler ve olay anı tüm detaylarıyla ortaya konuldu. Cinayet zanlısı Erdem Çelebi Şen’in, seçim öncesinde Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’e destek verdiği, ancak seçim sonrası belediyede işe alınmadığı için husumet beslediği ve cinayeti bu nedenle işlediğinin belirtildiği iddianamede, "olayın öncesinde şüphelinin Hilmi Şen’e yönelik tehdit içerikli sosyal medya paylaşımları yaptığı, cinayeti önceden planladığı ve olay günü evine giderek ruhsatsız tabancasını aldıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdiği" bilgilerine yer verdi.

"6-7 el ateş ettiğini fark ettim"

Cinayet zanlısı Erdem Çelebi Şen’in iddianamede yer alan ifadesine göre ise Hilmi Şen ile akrabalık bağı bulunduğunu ve 2024 yerel seçimleri öncesinde onu desteklemek amacıyla partisinden istifa ettiğini belirttiği öğrenildi. Seçimlerin ardından Şen’in kendisine belediyede iş vereceğini vadettiğini, ancak sözünü tutmadığını öne süren Şen, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle kendisini baskı altında hissettiğini iddia etti. Olay günü, Hilmi Şen’in aracını görünce yanına giderek konuşmak istediğini, ancak tedirgin olduğu için ruhsatsız tabancasını yanına aldığını belirten Erdem Çelebi Şen, Başkan Şen ve yanındaki kişilerin hareketlerinden şüphelenerek önce aracın tavanına, ardından bacaklarına ateş ettiğini söyledi. Amacının öldürmek olmadığını savunan zanlı Şen, daha sonra birkaç el ateş ettiğini hatırlamadığını belirtti. Olayın ardından annesinin evine gittiğini ve teslim olmaya karar verdiğini ifade eden Şen, polise teslim olurken üzerinde bulunan silahı da verdiğini söyledi.

Müşteki Ömer Şengül ifadesinde, "Belediyede garaj amiri olarak görev yapıyorum. Olay günü saha çalışmasına çıkmak için hareket etmiştik. O sırada dikiz aynasından Erdem Çelebi Şen’in minibüsü ile Başkan Hilmi Şen’in aracının önünü kestiğini gördüm. Yanlarına doğru yöneldiğimde silah sesleri gelmeye başladı. Başkan Şen’in vurulduğunu gördüm ve Erdem Çelebi Şen’in yerde bulunan silahı alarak bize doğru 6-7 el ateş ettiğini fark ettim. Kaçmaya çalışırken sol kolumdan vuruldum. Şikayetçiyim" dedi.

"Canımı kurtarmak için kaçtım"

Cinayet zanlısıyla herhangi bir husumetinin olmadığını belirten müşteki Ümüt Kaplan, "Erdem Çelebi Şen ile bir husumetim yoktu. Ancak daha önce Belediye Başkanı Hilmi Şen’in, Erdem Çelebi Şen’i işe alacağına dair söz verdiğini ancak sonra vazgeçtiğini duyuyordum. Olay günü Hilmi Şen’in aracının önünün kesildiğini ve tartışma yaşandığını gördüm. Sonrasında silah sesleri geldi ve ben de canımı kurtarmak için kaçtım. Erdem Çelebi Şen’in silahla bizi hedef aldığını gördüm. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Olay sırasında maktul belediye başkanının yanında oturduğunu anlatan müşteki Özgür Akyel, "Olay günü makam aracında Başkan Şen’in yanında oturuyordum. Şüpheli aracıyla önümüzü kesti. Başkan Şen araçtan indiği anda zanlı silahına davranarak ateş etmeye başladı. İlk kurşunla yere düştü. Daha sonra ikinci tabancayı da alarak ateş etmeye devam etti. Toplam 20-25 el silah sesi duydum. Kaçarken üzerimize de ateş etti. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Zanlının aniden tabancaya sarıldığını ifade eden müşteki Koray Kaya, "Şüpheli aracıyla önümüzü keserek indi ve tartışmaya başladı. Aniden belindeki tabancayı çıkararak Başkan Şen’e ve yanında bulunan Mikayil Çelikkol’a ateş etti. Daha sonra bizlere doğru da ateş açtı. Kaçmaya çalışırken vuruldum. Şikayetçiyim" dedi.

Tehdit paylaşımları yapmış

Zanlının belediye başkanına yönelik saldırısını bir süredir planladığının belirtildiği iddianamede, Hilmi Şen’in kendisini belediyeye işe almadığı için sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı ve bu paylaşımlarında "Uyuyan devi uyandırdınız", "En sonunda iadeyi ziyaret zamanı" ve "Siz ateş olsanız ben su olurum" gibi ifadeler kullandığı belirtildi.

İddianamede, şüphelinin olay günü silah taşıyarak olay yerine gittiği, saldırıyı tasarladığı ve öldürme kastıyla hareket ettiği belirtildi. Olayda iki farklı tabanca kullanıldığı ve şüphelinin yaralanan maktullere yerdeyken de ateş etmeye devam ettiği kaydedildi. Ayrıca iddianamede, şüphelinin olay günü sabah erken saatlerde evine giderek ruhsatsız silahını aldığı, daha sonra ise belediye başkanının konvoyunun önünü kestiği, hedef gözeterek ateş açtığı ve yerde yatan Başkan Hilmi Şen’e soğukkanlı bir şekilde tekrar ateş ettiği belirtildi.

İddianamede, şüphelinin eylemlerinin "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme" suçu kapsamında değerlendirildiğini ve zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması gerektiğini kaydedildi.

Şen’in vücudunda 11 kurşun yarası tespit edildi

Kırıkkale Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan otopsi raporlarına göre de Belediye Başkanı Hilmi Şen’in vücudunda altı giriş ve beş çıkış deliği olmak üzere toplam 11 kurşun yarası tespit edildi. Şen’in göğüs ve sırt bölgesine isabet eden kurşunların ölümcül olduğu ifade edildi. Koruması Mikayil Çelikkol’un ise vücudunda yedi giriş ve beş çıkış deliği olmak üzere toplam 12 kurşun yarası bulunduğu belirlendi. Çelikkol’un ölümünün akciğer, böbrek ve mide hasarına bağlı iç ve dış kanama nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi.

Cinayet zanlısı Erdem Çelebi Şen’in yargılanmasına Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.