Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, üç ayların da habercisi olan Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Regaip Kandili’nin toplumda barış ve huzuru artırmasını temenni etti. Hallaç, mesajında, “İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan mübarek Regaip Kandili’ne bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu manevi iklim zamanlarını fırsat bilerek aramızdaki dargınlık ve küskünlükleri kaldırmalı, aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları bertaraf etmeli, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, sevgi ve gönül huzuru ortamının kurulmasına, kardeşlik ve beraberliğin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve hemşerilerimin Regaip Kandili’ni tebrik ediyor, bu özel gecenin birlik ve beraberliğimize, ülkemiz ve tüm İslam alemine mutluluk, huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.