MANİSA (İHA) – Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Öztürk ailesi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in anısını yaşatmak için yeni doğan erkek çocuklarına "Ferdi" ismini verdi. Öztürk ailesini evlerinde ziyaret eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve eşi Selen Öküzcüoğlu, aileye tebriklerini ileterek çeşitli hediyeler verdi.

Alaşehir’e bağlı Caber Fakılı Mahallesi’nde yaşayan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ bünyesinde görev yapan Yunus Öztürk ile eşi Şefika Öztürk’ün üçüncü çocukları 12 gün önce dünyaya geldi. İki kız çocukları olan çift, oğullarına merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e duydukları sevgi ve saygı nedeniyle onun ismini verdiklerini açıkladı.

"Adı yaşasın istedik"

Yunus Öztürk yaptığı açıklamada, "Ferdi Başkanımızı çok seviyorduk. Vefatı bizi derinden üzdü. Üçüncü çocuğumuz erkek olunca adını Ferdi koyduk. Başkanımızın ismi yaşasın istedik. Keşke hayatta olsaydı da adını o verseydi. Kısa sürede büyük işler yaptı, herkesin gönlünü kazandı. İnşallah oğlumuz da onun gibi büyük biri olur." dedi.

Anne Şefika Öztürk ise, "Ferdi Başkan’ı çok sevdiğimiz için oğlumuza onun adını verdik. İsminin bizim evimizde yaşamasını istedik" ifadelerini kullandı.

"Her ailede bir Ferdi oldu"

Aileyi evlerinde ziyaret eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve eşi Selen Öküzcüoğlu, aileye "Hoş Geldin Bebek" seti ile çeşitli giysiler hediye etti. Başkan Öküzcüoğlu burada yaptığı konuşmada, "Bayramda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i kaybetmenin acısını yaşadık. O, her ailenin bir ferdi olmayı başarmıştı. Cenazesine binlerce kişi katıldı ama sanki her aileden bir cenaze kalkmış gibiydi. Öztürk ailesi de oğullarına onun adını vererek anlamlı bir vefa örneği gösterdi. Allah uzun ömürler versin, Ferdi Başkanımızın ismini her yerde yaşatacağız" dedi.

Ziyaret sonunda minik Ferdi için dualar edilirken, aile duydukları memnuniyeti dile getirdi.