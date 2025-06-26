Bitlis Devlet Hastanesi’nde dünyaya gelen ve hipoplastik sol kalp sendromu tanısı konulan 1 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi.

Bitlis Devlet Hastanesi’nde dünyaya gelen ve henüz 1 günlük bebek Çoban’a, yapılan tıbbi değerlendirmeler sonucunda "hipoplastik sol kalp sendromu" tanısı konuldu. İleri düzey kardiyovasküler tedaviye ihtiyaç duyan minik bebek için İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinesinde hızlı bir sevk süreci başlatıldı. Minik bebek, hava ambulansı ile İstanbul’daki Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Sağlık hizmetine erişimde sürekliliği sağlamak ve acil durumlarda hızlı müdahale imkânı sunmak amacıyla çalışmalarımız titizlikle sürmektedir. Bebek Çoban’a acil şifalar diliyor, sürece katkı sunan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.