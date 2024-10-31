Kırıkkale’de yatak ile baza arasında sıkışan bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Sanayi Mahallesi 1260 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kübra K. isimli kadın, 7 aylık bebeği Y.K.’nin yatak ile bazanın arasında asılı şekilde sıkıştığını ve cildinin morardığını gördü. Bebeği sıkıştığı yerden çıkartan anne Kübra K., durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. 7 aylık bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.