Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Gediz İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Ramazan ayının ruhuna uygun bir dayanışma kampanyasına imza attı. ’Bayramda arkadaşlarımızın yüzü gülsün’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında öğrenciler, ihtiyaç sahibi arkadaşları için ’Askıda kıyafet’ projesi düzenledi.

Gediz İlkokulu 4. sınıf öğrencisi olan iki minik kız çocuğunun fikriyle başlayan ve sınıf öğretmenleri Nezahat Taşar’ın girişimleriyle veliler, okul idaresi ve öğretmenleri tarafından da destek gören ve bağış yapılan ’Askıda kıyafet’ projesi Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtmasıyla büyük ilgi görüyor.

Kampanyada toplanan bağışlarla, Ramazan Bayramı’nda ihtiyaç sahibi öğrencilere yeni kıyafetler hediye edilecek ve bayramda yüzlerinin gülmesi sağlanacak.

Okul Müdürü Evren Arslan öğrencilerin Türkiye Yüzyılı Maarif modeline uygun bir şekilde çevresine karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin gurur verici olduğunu belirterek, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.