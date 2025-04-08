Şehir turizminin gözde kentlerinden Eskişehir, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde turistlerin akınına uğradı. Başta tematik müzeler olmak üzere turistik merkezler, bot ve gondol turları 100 binden fazla misafiri Eskişehir’in güzellikleri ile buluşturdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin "Şehir Turizmi" hedefiyle başta müzeler ve tematik parklar olmak üzere hayata geçirdiği başarılı şehircilik projeleri, yerli ve yabancı turistlerin şehre olan ilgisini katlamaya devam ediyor. 2024 yılında 1 milyondan fazla turist ağırlayan ve son yıllarda önemli bir turizm destinasyonu olan Eskişehir, 9 güne çıkarılan Ramazan Bayramı tatili süresince de büyük ilgi gördü.

100 binden fazla ziyaretçi ağırlandı

Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait turistik merkezler, 9 günlük tatilde 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Eskişehir’in değişim ve dönüşümüne hayran kaldıklarını ifade eden ziyaretçiler, Tarihi Odunpazarı Bölgesindeki tematik müzeler başta olmak üzere Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı ile burada bulunan turistik merkezler, Kentpark, Porsuk Çayı gondol ve bot turlarına yoğun ilgi gösterdi.

31 bin sanatsever Eskişehir’e geldi

Özellikle Büyükşehir Belediyesi’nin Odunpazarı bölgesinde bulunan Sanat Sokağı, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Cam Sanatları Müzesi, Eskişehir Hamam Müzesi, Kent Belleği Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi ve Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi ile Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi büyük ilgi görerek tatil süresince 31 bin 91 ziyaretçiyi ağırladı. Müzeler önünde kuyruklar oluşurken, ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdiler. Ziyaretçilerin en yoğun olduğu diğer noktalar ise Kentpark ile Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı oldu. Tatil süresince Masal Şatosu 18 bin 880, Bilim Deney Merkezi 5 bin 513, Sabancı Uzay Evi 2 bin 138, Hayvanat Bahçesi ise 42 bin 719 ziyaretçiyi ağırladı.

Gondol ve Esbot’a 10 binlerce kişi bindi

Turistlerin vazgeçilmezi olan gondol ve bot turları da büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler gondollara binmek için kuyruklar oluştururken, şehrin eşsiz manzarasını çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdiler. Bayram tatili boyunca 5 bin 208 kişi gondol, 5 bin 638 kişi de Esbot ile Porsuk Çayı’nda kent turu yaptı. Eskişehir’deki dönüşüme ve yeniliklere hayran kaldıklarını belirten ziyaretçiler ise tekrar şehri ziyaret etmeye geleceklerini belirttiler.