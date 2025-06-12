İnönü ilçesinde yıllardır çözülemeyen Düğün Salonu sorunu sonunda çözüme kavuşuyor.

Belediye Başkanı Serhat Hamamcı öncülüğünde, ihalesi tamamlanan ve yer teslimi gerçekleştirilen Düğün Salonu projesinin sözleşmesi, yüklenici firma yetkilisi ile birlikte Belediye Başkanlık makamında imzalandı.

İlçede uzun zamandır ihtiyaç duyulan bu önemli Sosyal Tesis, Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’nın uzun uğraşları ve kararlı duruşu ile çözüme kavuştu. Vatandaşların özel günlerine ev sahipliği yapacak modern ve kullanışlı bir alan olarak hizmet verecek olan düğün salonu ile ilgili Başkan Hamamcı, kısa sürede tamamlanarak ilçenin sosyal hayatına büyük katkı sağlayacak ilçemize hayırlı olsun dedi.