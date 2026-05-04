Tepebaşı Eğriöz mahallesinde dün başlayan sağanak yağış nedeniyle Karaöz deresi taştı. Taşan dere nedeniyle 100 dönümlük ekili tarım arazisi sular altında kalırken, bir çiftliği su bastı. Mahalle Muhtarı Mustafa Mihaliç'ın DSİ 3. Bölge Müdürü Kaan Şan'a bilgi vermesi üzerine ekipler harekete geçerken, bölgeye ekskavatör sevk edildi. 31. Şube Müdürü Hasan Bozkurt ve 3. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Uzunali selin yaşandığı mahalleye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.