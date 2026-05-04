Eskişehirspor'un minik taraftarı Ayvalıkgücü Belediyespor maçı biletini bulamamaktan çok üzgün olduğunu anlattı.

Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor play-off yarı final maçının biletleri siyah kırmızılı taraftarlarının yoğun ilgisiyle 1 saat içinde tükendi. Maça bilet bulamayan fanatik Eses taraftarı 10 yaşındaki Eren Say çok üzgün. Küçuk Eren 'Her hafta Eses maçlarını izlemek için kilometrelerce yol yapıyoruz. Bazen babam benim maça gidebilmem için tüm işlerini iptal ediyor. Herşeye rağmen her maça gitmeye çalışıyorum. Bu sefer ne yazik ki bilet bulamadık' dedi.