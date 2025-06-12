Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) tarafından düzenlenen "Dudak Damak Yarıkları ve Kraniyofasiyel Anomaliler Poster Sunum" etkinliği Öğrenci Merkezi Fuaye alanında gerçekleştirildi. Etkinliğe, SBF Dekan Yardımcısı Dil ve Konuşma Terapisi (DKT) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elçin Tadıhan Özkan başta olmak üzere akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

SBF Dekan Yardımcısı ve DKT Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elçin Tadıhan Özkan poster sunumuna dair şunları söyledi:

"Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü olarak bu etkinliği ikinci kez düzenliyoruz. Dudak Damak Yarıkları, Velokardiyofasiyal Sendrom gibi yüzleri ilgilendiren ve dil ve konuşma bozukluğuna da yol açan sendromlarla ilgili bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin bir poster sunumu yapma gibi, bilimsel becerilerini de desteklemeyi amaçlıyor ve yaptıkları uygulamaları, gördüklerini ve tecrübelerini paylaşılsınlar istiyoruz. Bu sene yapılan posterlerin kalitesine baktığımız zaman çok güzel ve verimli olduğunu görüyoruz."

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Eren Balo, dudak damak yarıklarının gebeliğin ilk trimesterinde ortaya çıktığını belirterek, "Bu durum Türkiye’de yaklaşık her 1000 canlı doğumda bir görülüyor" dedi. Dr. Öğr. Üyesi Balo, dudak damak yarıklarının çok yönlü bozuklukları da beraberinde getirebildiğine dikkat çekerek, "Dil ve konuşma, işitme ve gelişim problemlerini bu bireylerde sıkça gözlemleyebiliyoruz. Biz de Dil ve Konuşma Bozuklukları alanında, dudak damak yarıklarına eşlik eden durumları hem Dudak Damak Yarıkları dersinde hem de DİLKOM’da vaka görerek uygulamalı olarak değerlendiriyor ve terapi süreçlerini yürütüyoruz. Ayrıca, öğrencilerimiz bitirme ödevi olarak dudak damak yarıkları ve sık eşlik eden kraniyofasiyel anomalileri yani sendromları özetleyerek bir poster sunumu hazırlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin devamında öğrenciler, dudak damak yarıkları ve kraniyofasiyel anomalilerle ilgili hazırladıkları posterleri sunarak hem teorik bilgilerini paylaşma hem de vaka deneyimlerini aktarma fırsatı buldu.