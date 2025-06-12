Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Almanca Öğretmenliği Programı tarafından "Çocuklara Erken Yaşta Yabancı Dil Olarak Almancanın Öğretimi" konulu seminer düzenlendi.

Seminer, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi E Blok Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminerde konuşmacı olarak Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Almanca Öğretmenliği Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asuman Ağaçsapan yer aldı. Etkinliğe, Almanca Öğretmenliği Programı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kadriye Öztürk başta olmak üzere öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi.

"Erken yaşlar, çocukların dil öğrenme becerilerinin en açık olduğu dönemlerdir"

Sunumunda, çocuklara erken yaşta yabancı dil öğretiminin önemine değinen Prof. Dr. Ağaçsapan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sizlere, çocuklara erken yaşta yabancı dil olarak Almanca öğretmenin öneminden bahsetmek istiyorum. Erken yaşlar, çocukların dil öğrenme becerilerinin en açık olduğu dönemlerdir. Dolayısıyla bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekir. Almanca gibi yapısal bir dili bu yaşlarda öğretmek, çocukların hem dilsel hem de zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağlar. Ben, öğretim sürecinde özellikle oyunları, şarkıları ve hikâyeleri çok etkili buluyorum. Çünkü çocuklar bu yöntemlerle hem eğleniyor hem de dili doğal bir şekilde öğreniyorlar. Ayrıca çocuklar bu süreçte sadece dil öğrenmiyorlar, aynı zamanda farklı bir kültürü tanıyorlar. Bu da çocukların dünyaya bakış açılarını geliştiriyor. Tabii burada öğretmenlerin yaklaşımı, kullandıkları yöntem ve materyaller büyük önem taşıyor. Bizim görevimiz, dili sevdirmek ve öğrenmeyi keyifli bir deneyime dönüştürmek."

Seminer, teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.