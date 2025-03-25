Yaklaşan bayram tatiliyle birlikte Türkiye yollarında büyük bir yoğunluk beklenirken, Gurbet Kasko kurucusu Abdulcelil Alkış, bu dönemde sürücülerin mağduriyet yaşamaması için poliçe uyarısı yaptı.

Yola çıkmadan önce araç sahiplerinin mutlaka sigorta poliçelerini kontrol etmeleri gerektiğini söyleyen Alkış, özellikle kasko, zorunlu trafik sigortası ve İMM (İhtiyari Mali Mesuliyet) poliçelerinin bitiş tarihlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Alkış, bu konuda sık yapılan bir yanlışa dikkat çekerek, "Türkiye’de sigortaların bitiş günü öğlen saat 12.00’de sona erer. Birçok vatandaş gece 24.00’e kadar geçerli olduğunu sanıyor ve bu da büyük mağduriyetlere yol açıyor" dedi.

Bu dönemde araç muayene tarihlerinin kontrol edilmesinin de hayati önem taşıdığını vurgulayan Alkış, ayrıca muhtemel bir yardım ihtiyacında aranabilecek yol yardım telefonlarının önceden kaydedilmesinin de şart olduğunu kaydetti. Birçok sigorta şirketinin, sadece kendi yol yardım hatlarının aranmasını zorunlu kıldığını ve harici hizmetler için fatura ödemediğini dile getiren Alkış, "Bu nedenle yola çıkmadan önce sigorta içeriklerinin detaylı şekilde incelenmesini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Araç bakımlarınızı ihmal etmeyin"

Sigorta poliçeleri kadar önemli bir diğer konun da aracın periyodik bakımları olduğunu vurgulayan Alkış, yağ kontrolü, lastiklerin durumu, lastik hava basınçları ve su seviyelerinin mutlaka kontrol edilmesinin, güvenli bir yolculuk için gerekli olduğunu ifade etti. Alkış, "Bu basit ama önemli adımlar, hem sizin hem de sevdiklerinizin yolculuk sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Yeşil Kart sahipleri için kritik uyarı

Yeşil Kart ile Türkiye’ye giriş yapan araçlar için önemli bir hatırlatma yapan Abdulcelil Alkış, şöyle devam etti: "Yeşil Kart sisteminde hangi ülkede kaza yapılırsa, o ülkenin zorunlu trafik sigortası limitleri geçerlidir. Türkiye’de zorunlu trafik sigortası limiti 300 bin TL’dir. Ancak birçok Avrupa ülkesine kıyasla bu limit oldukça düşüktür. Bu nedenle mutlaka ek bir limit sağlamak adına İMM sigortası yaptırmalarını öneriyoruz."

Kasko yaptırmamış araçlar için İMM sigortası tavsiyesi

Özellikle kasko yaptırmamış Türk plakalı araç sahiplerine de İMM sigortası yapmalarını şiddetle tavsiye eden Alkış, Türkiye’de araç fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu ve herhangi bir kazada oluşabilecek hasarların ciddi mali yükler getirebileceğini belirtti.

Bayram döneminde yoğunlaşan trafikle birlikte araç sahiplerinin mağdur olmamaları adına, tüm bu adımları yerine getirmelerinin hayati önem taşıdığını belirten Alkış, "Sigorta poliçelerinizi, araç muayene durumunuzu ve yol yardım telefonlarınızı kontrol ederek güvenli bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Gurbet Kasko olarak, hem Türkiye’deki vatandaşlarımızı hem de yabancı plakalı araçlarıyla ülkemize gelen misafirlerimizi bu önemli konularda uyarıyoruz. Olası sorunlardan kaçınmak için yola çıkmadan önce gerekli tüm kontrollerin yapılmasını tavsiye ediyoruz" dedi.