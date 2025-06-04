Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, bayram öncesi, bayram süresi ve sonrasını kapsayacak şekilde trafik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bafra Şehir Terminali ve ilçe merkezinde yapılan denetimlerde sürücü ve yolcular, emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarıldı. Denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner de katılırken, ölümlü ve yaralamalı kazaların önlenmesi amacıyla sürücülerden trafik kurallarına uymaları, dinlenme sürelerine dikkat etmeleri ve cep telefonu kullanmamaları istendi.

Ekipler, vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtarak çikolata ikramında da bulundu.