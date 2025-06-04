SUBÜ Genç Yeşilay Topluluğu, ÜNİDES çerçevesinde desteklenen ‘Zinde Kal, Bağlı Kalma’ projesini hayata geçirdi. Projenin ilk oturumunda alanında uzman isimler söyleşiler gerçekleştirirken ikinci oturumda uygulamalı pilates eğitimi verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Genç Yeşilay Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan ‘Zinde Kal, Bağlı Kalma’ projesini hayata geçirdi. Bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam bilinci kazanılmasına katkı sağlamak hedefiyle düzenlenen proje kapsamında Sakarya Millet Bahçesi’nde eğitim ve etkinlikler yapıldı. Alanında uzman isimler; bağımlılıklar, sağlıklı beslenme ve aktif yaşam konularında eğitimler verdi.

Etkinliğin ilk bölümünde Klinik Psikolog Şeymanur Ertürk, ‘Bir Kereden Çok Şey Olur’ başlıklı sunumuyla bağımlılıkların psikolojik etkileri, erken yaşta başlayan alışkanlıkların riskleri ve korunma yollarından bahsetti. Ertürk yaptığı sunumla gençlerin bağımlılıkla mücadele konusunda daha bilinçli adımlar atması gerektiğini vurguladı. Diyetisyen Öğretim Görevlisi Dr. Melike Nur Eroğlu ise sağlıklı beslenme ilkeleri, öğün planlaması, su tüketimi ve zararlı alışkanlıkların beslenme üzerindeki etkileri gibi konuları içeren bir eğitim verdi. Eroğlu, doğru beslenme alışkanlıklarının sadece fiziksel değil, zihinsel sağlık üzerinde de doğrudan etkili olduğunu vurguladı. Etkinliğin ikinci bölümünde ise kas kontrolünü sağlama, esneklik kazanma ve zihinsel odaklanmayı güçlendirmek amacıyla Pilates Eğitmeni Aleyna Tok rehberliğinde temel düzeyde pilates eğitimi verildi.