Bayraklı Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini verimli geçirmelerini sağlamak etkinlik programı hazırladı. 20-31 Ocak tarihleri arasında tiyatro gösterileri, müze gezileri, oyun atölyeleri ve robotik kodlama eğitimi gibi birçok eğlenceli ve öğretici aktivite yer alacak.

Bayraklı Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların hem eğlenerek hem de öğrenerek vakit geçirmeleri için birbirinden renkli etkinlikler düzenledi. 20-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerle çocuklar, tiyatro oyunlarından bilim deneylerine, müze gezilerinden atölye çalışmalarına kadar birçok farklı alanda kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikler kapsamında Nafiz Gürman Kültür Merkezi’nde 20 Ocak ve 23 Ocak tarihlerinde çocukların duygularını ifade etmeleri ve anneleriyle bağlarını güçlendirmek için duygu çiçeği atölyeleri düzenlenecek. 21 Ocak ve 29 Ocak tarihlerinde ise çocuklar, İllüzyon Müzesi ve Atatürk Müzesi’ni ziyaret etme imkanı bulacak. 22 Ocak Çarşamba günü saat 16.00’da İzmir Büyükşehir Belediyesinin 5. Çocuk Filimleri Şenliği çerçevesinde organize ettiği ‘Tembeller Ailesi’ adlı film gösterimi, Bayraklı Belediyesi Osmangazi Konferans Salonu’nda sahnelenecek. 25 Ocak Cumartesi günü ‘Arılar Okulu’ adlı tiyatro oyunu, Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde saat 13.00 ve 15.00’te iki seans halinde izlenebilecek. Aynı gün öğrenciler için bilgisayar kodlama tekniği ve robotik kodlama eğitimi düzenlenecek. 27 ve 28 Ocak’ta ise Çiğli Belediyesi Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü’ne düzenlenecek geziyle öğrenciler bilimle dolu bir gün geçirecek. 28 ve 29 Ocak tarihlerinde Nafiz Gürman Kültür Merkezi’nde kutu oyunu ve İngilizce oyun atölyeleri ile velilere yönelik mahremiyet bilinci geliştirme eğitimi gerçekleştirilecek. 30-31 Ocak tarihlerinde ise öğrenciler, anneleriyle birlikte Ata Anı Evi’ni ziyaret ederek tatillerini keyifli bir şekilde sonlandıracak.

"Çocuklarımız için çalışıyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda yarıyıl tatilinde de çocuklarımızın günlerini en iyi şekilde geçirmeleri için program hazırladık. Tatilde çocuklarımıza hem eğlenceli hem de öğretici deneyimler sunmayı hedefliyoruz. Bayraklı Belediyesi olarak çocuklarımızın gelişimi için her zaman en iyisini yapmaya kararlıyız. Onların başarısı ve mutluluğu her şeye değer” dedi.