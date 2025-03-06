Baykar, dünyanın en büyük savunma şirketlerinden Leonardo ile iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma çerçevesinde iki firma, İtalya’da ortak SİHA üretimi gerçekleştirecek. İki firma iş birliklerini uzay çalışmaları alanına da taşıyacak.

Baykar Teknoloji ve Leonardo arasında insansız teknoloji geliştirilmesiyle ilgili bir mutabakat zaptı imzalandı. İtalya’da kurulacak Ortak Girişim, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve bakımı gibi başlıkları kapsayacak.

İtalya Savunma Bakanı katıldı

İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Leonardo genel merkezinde düzenlenen imza törenine İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da katıldı. Ortak girişimin mutabakat zaptını Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Leonardo CEO’su ve Genel Müdürü Roberto Cingolani imzaladı.

İki firmanın yetenekleri birleşiyor

Ortaklık, Baykar’ın operasyonel etkisini küresel piyasalarda kanıtlamış sektör lideri insansız platformlarıyla, Leonardo’nun görev sistemleri, faydalı yük tasarımı ve Avrupa’daki ilgili uzay ve havacılık sertifikasyonları konusundaki uzmanlığını bir araya getirecek. Önümüzdeki on yılda, Avrupa’daki insansız savaş uçakları, silahlı İHA’lar ve taarruzi İHA pazarının 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Uzay çalışmaları yürütülecek

Her iki şirket de halihazırda insansız hava araçları, elektronik sistemler, faydalı yükler, C4I (Komuta, Kontrol, İletişim, Bilgisayarlar ve İstihbarat), yapay zekâ, entegre görev sistemleri, uzay ekipmanları ve hizmetleri alanlarında faaliyet gösteriyor. Bu durum çok alanlı ekosistemlerin birlikte uyumlu bir şekilde çalışabilmesini sağlayacak. Anlaşma kapsamında Baykar ile Leonardo, Avrupa ve uluslararası pazarlarda oluşan fırsatları birlikte değerlendirmeyi ve aynı zamanda uzay sektöründeki yeni sinerjilerden faydalanmayı hedefliyor.

"Yeni nesil çözümler geliştireceğiz"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Silahlı insansız hava aracı geliştirilmesi, üretimi ve dünyaya ihracatı alanında küresel lider olan Baykar olarak her zaman insansız havacılık alanında yeniliklerin sınırlarını zorlamaya odaklandık. Leonardo’nun dünyaca bilinen C4I sistemleri ve yapay zekâ teknolojileri konusundaki güçlü temeli, bu iş birliğinin etkisini daha da artırıyor. Leonardo’yla kurduğumuz bu stratejik ortaklık, teknoloji ayak izimizi genişletmemizde ve küresel varlığımızı güçlendirmemizde de önemli bir kilometre taşı. Baykar olarak etik yapay zeka destekli teknolojilerimizi Leonardo’nun yapay zeka teknolojileri alanındaki engin kabiliyetleriyle birleştirerek insansız hava sistemlerinin geleceğini belirleyecek yeni nesil çözümler geliştireceğiz. Bu sinerji gelecek için yapay zeka destekli hava üstünlüğünü beraberinde getirecek" dedi.

"Büyük bir adım, yeni uluslararası ittifak"

Leonardo CEO’su ve Genel Müdürü Roberto Cingolani ise anlaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Baykar’la birlikte insansız teknolojiler alanında, savunmanın geleceğinde giderek daha merkezi bir rol üstlenecek yeni bir referans oyuncusu meydana getiriyoruz. Bugün insansız sistemlerde ileriye doğru büyük bir adımı temsil eden yeni bir uluslararası ittifaka imza atarak özellikle Avrupa piyasasında yeni fırsatlar oluşturuyoruz. Günümüzde savunma sektörü, insansız sistemleri, yapay zekâ, altıncı nesil savaş uçakları, siber güvenlik ve uzay gibi eşi benzeri görülmemiş sınamalarla karşı karşıya bulunuyor. Bu çerçevede gelişmeyi hızlandırmak ve küresel güvenliği temin etmek için teknolojik iş birliğinin hem gerekli hem de acil olduğuna inanıyoruz."

Ortak girişimin merkezleri

Ortak girişim, Leonardo’nun insansız platformlar alanında ihtisaslaşmış Ronchi dei Legionari merkezinde faaliyet gösterecek. Ayrıca Torino’daki üretim tesisleri ve entegre çok alanlı teknolojilerin geliştirilmesi için Roma Tiburtina’daki tesis kullanılacak. Uzay sektörü için ortak çözümler ise Nerviano’da geliştirilecek.