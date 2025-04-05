Bayburt’un tarihi kişiliklerinin resim ve fotoğrafları yeniden canlandırıldı. Bayburt ile özdeşleşmiş veya Bayburtlu olan tarihi kişilerin fotoğraf ve çizimleri yapay zeka ve gelişen teknolojiden faydalanılarak yenilendi.

Bayburtlu gazeteci Mehmet Demirer, eski fotoğraf ve çizimleri daha gerçekçi bir görünüme kavuşturuyor. Demirer, Dede Korkut, Şehit Nusret Bey, Mahmut Kemal Yanbeğ, Ağlar Baba, Dede Paşa, Hacı Şaban Efendi, Hicrani gibi tarihi şahsiyetlere yönelik yaptığı çalışmaları paylaştı. Çalışmayı yapay zeka ve gelişen teknolojiden faydalanarak yaptığını söyleyen Demirer, Bayburt’un eski fotoğrafları üzerinde de çalıştığını belirterek, bu konudaki çalışmaların devam edeceğini vurguladı.