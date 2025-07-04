Bayburt’un yüksek kesimlerinde, özellikle Soğanlı Dağı’nda, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede tipi ve fırtınaya dönüştü. Bölgede etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı.

Bayburt’un yüksek noktalarından Soğanlı Dağı, etkili olan kar yağışıyla birlikte kısa sürede tipi ve fırtınanın etkisi altına girdi. Kar yağışının ve rüzgarın hakim olduğu bölgede görüş mesafesi bir hayli düştü. Soğanlı Dağı üzerindeki Rüzgar Enerji Santrali (RES) alanları da karla kaplandı. Yükseklerden gelen soğuk hava, Bayburt şehir merkezinde de hissedilirken, kent genelinde aralıklarla yağış etkisini sürdürüyor. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre yağışlar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak.