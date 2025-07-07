Yem bitkileri ekim alanlarının tespit edilmesi amacıyla Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerinin il genelindeki saha çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin yem bitkileri ekilişlerini yerinde tespit etmek ve üreticilerle doğrudan iletişim kurmak amacıyla yürüttükleri arazi kontrolleri, Bayburt merkeze bağlı Oruçbeyli, Rüştü ve Çorak köylerinde yapıldı.

Bayburt Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz teknik personellerince yem bitkileri ekim alanlarının tespiti için Oruçbeyli köyümüzde arazi kontrolleri devam ediyor. Yem bitkileri ekilişlerinin yerinde tespiti ve üreticilerimizle birebir görüşmeler yapılıyor" denildi.

Benzer çalışmaların Rüştü ve Çorak köylerinde de aynı titizlikle sürdürüldüğü belirtilirken, üreticilerin her zaman yanında olmaya devam edileceği vurgulandı. Saha çalışmalarının, yem bitkileri üretimini desteklemek ve verimliliği artırmak adına büyük önem taşıdığı ifade edildi.