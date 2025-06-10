Bayburt’ta Kurban Bayramı tatili boyunca güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik alanlarına akın etti.

Bayramın ilk gününde kurbanlık telaşına düşen vatandaşlar, diğer günlerde ise il dışından aynı zamanda yurt dışından gelen misafiriyle birlikte piknik alanlarında kurban etleriyle mangal yaparak temiz havanın, doğanın tadını çıkardılar. Çocuklar da oyun alanlarında gün boyunca eğlenceli anlar yaşadı.

Parklarda vatandaşlar kalabalık nedeniyle kamelyalarda yer bulamazken bazı vatandaşlar da çimlere getirdikleri örtüleri sererek, piknik yapmaktan vazgeçmediler. Ailesiyle birlikte piknik alanına geldiğini ifade eden Murat Turgut isimli vatandaş, "Ailemle, eşimle birlikte parka geldik. Sıcaktan ve bayram telaşından küçükte olsa bir kaçış oldu bizim için. Semaverimizi yaktık, mangalımızı yaktık günü bu şekilde bitirip evimize gideceğiz" diye konuştu.

Bayram tatili için Erzurum’dan memleketi Bayburt’a tatil yapmaya gelen Selim Kara, çocuklarıyla birlikte piknik yaptığını, tatilin keyfini memlekette çıkardığını söyledi.

Öte yandan nüfusu az olan Bayburt’ta il dışından ve yurtdışından gelen gurbetçilerle birlikte kentte nüfus sayısı artarken bu durum piknik alanlarına da yansıdı.