Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki kadına ulaşamayan komşuları, endişeye kapılarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay, Kemal Özal Caddesi’nde bulunan dört katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Gün boyunca telefonla aramalarına rağmen arkadaşlarından yanıt alamayan kadınlar, Hacer Ş.’nin başına kötü bir şey gelmiş olabileceğinden şüphelenerek yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri, kadının yaşadığı dairenin balkon camını açarak içeri girdi. Ekipler, Hacer Ş.’yi odasında uyurken buldu.

Edinilen bilgilere göre ilaç kullandığı öğrenilen Hacer Ş., dışarıdan gelen sesleri duymadığını ve derin uykuda olduğunu belirtti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerinde çalıştığını gören vatandaşlar kısa süreli bir kalabalık oluştururken, kadının iyi olduğunun anlaşılmasıyla çevredeki herkes rahat bir nefes aldı.