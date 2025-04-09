Bayburt Özel Eğitim Anaokulunda Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programda, çeşitli etkinlikler yapıldı.

Özel çocuklar tarafından sergilenen sahne gösterileriyle başlayan programda, el baskısı, boyama, balon uçurtma, etkinlikleri yapıldı. İl protokol üyeleriyle keyifli vakit geçiren çocuklar, daha sonra şarkılar söyleyip, dans ettiler. Renkli anların yaşandığı, çocukların doyasıya eğlendiği programa, Bayburt Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yapılan etkinliklerle, otizme dair toplumsal duyarlılığı artırma amaçlandı.