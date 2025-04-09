Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İl Müdürlüğünü ve Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığını ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretine Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İl Müdürlüğünden başlayan Vali Eldivan, küçük ölçekli esnafa yönelik kredi ve hibe desteklerinden Bayburtlu girişimci esnafların yararlanmasında büyük katkılar sunan İl Müdürü Mete Emir’e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına da ziyaret gerçekleştiren Vali Eldivan, burada da kooperatif Başkanı Halil İbrahim Yöney’e, esnafın finansmana erişimi konusunda sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yöney, esnafların yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.