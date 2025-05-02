Bayburt’ta fırtına birçok evin çatısını uçurdu. Çatıların uçması, minibüsteki insanların savrulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayburt’ta dün akşam saatlerinde fırtına etkili oldu. Şiddetli fırtınada uçan çatılar yollara düştü ve park halindeki araçlara zarar verdi. Kaleardı Mahallesinde altında market bulunan bir binanın çatısı yola savruldu. Bölgede kimse olmaması bir facianın önüne geçti. Şehit Osman TOKİ’lerinde de fırtınaya dayanamayan sitenin çatısı koparak binanın önüne savruldu. Park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu. Yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı fırtınanın şiddetinin korkutucu seviyelere ulaştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere binanın uçan çatısı, minibüsteki yolcuların savrulması yer aldı.

Öte yandan Gökçedere beldesinde de şimşek çakma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.