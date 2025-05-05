‘Kendini Geliştir Kültürünü Yaşat’ projesinde destek alan dernekle protokol imzalandı ‘Kendini Geliştir Kültürünü Yaşat’ projesinde destek alan dernekle protokol imzalandı

Bayburt İl Müftülüğünce ’Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak’ konulu konferans düzenlendi. Konferansa, Kur’an kurslarında öğrenim gören öğrencilerin velileri katıldı.

Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen konferansta İl Müftüsü Bayram Danacı’nın eşi Aslı Danacı, 4-6 yaş Kur’an kurslarında okuyan öğrencilerin velilerine ’Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak’ konulu konferans verdi. Konferansta, dijital çağda çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmak isteyen ebeveynlere tavsiyeler verildi. Konferansın ardından soru-cevap kısmına geçildi, velilerden gelen sorular cevaplandı.

Kaynak: İHA