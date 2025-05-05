Bayburt İl Müftülüğünce ’Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak’ konulu konferans düzenlendi. Konferansa, Kur’an kurslarında öğrenim gören öğrencilerin velileri katıldı.
Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen konferansta İl Müftüsü Bayram Danacı’nın eşi Aslı Danacı, 4-6 yaş Kur’an kurslarında okuyan öğrencilerin velilerine ’Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak’ konulu konferans verdi. Konferansta, dijital çağda çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmak isteyen ebeveynlere tavsiyeler verildi. Konferansın ardından soru-cevap kısmına geçildi, velilerden gelen sorular cevaplandı.
Kaynak: İHA