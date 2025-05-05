Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek, zamanın önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Bayburt Diyanet Gençlik Merkezinde üniversite öğrencileriyle buluşan Müftü Bayram Danacı, zamanın çok kıymetli bir nimet olduğunu anlattı. Danacı, zamanın maddi ve manevi açıdan güzel ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Programda, gençlik koordinatörleri ve Kur’an kursu öğreticileri, gençlere Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın İslam’daki önemini anlatarak, Filistin temalı etkinlikler yaptı.