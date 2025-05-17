’Bayburt Şehir Merkezi Yerleşim Yerlerinin Pönserek Deresi 2.Kısım’ taşkın kontrol inşaatı tamamlanarak, geçici kabul çalışmaları, Devlet Su İşleri(DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Bayburt şehir merkezi yerleşim yerlerini taşkınlardan koruyacak olan ’Pönserek Deresi 2. Kısım Taşkın Kontrol İnşaatı’ projesinin geçici kabul çalışmaları, DSİ Taşkın Kontrol Şube Müdürü Yasin Mazlum ve beraberindeki heyet tarafından gerçekleştirildi. Meydana gelebilecek muhtemel bir sel ve su taşkınını önlemek adına hayata geçirilen projenin, taşkın risklerini ortadan kaldıracağı öngörülüyor.