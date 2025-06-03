Bayburt Devlet hastanesine 2 milyon 72 bin lira değerinde ince kesitler veya numuneler elde etmek için kullanılan elektronik görüntüleme cihazları alındı.

750 bin liraya mikrotom patoloji cihazının, 665 bin liraya elektromiyografi(EMG) cihazının ve 657 bin liraya elektroensefalografi(EEG) cihazının alındığını Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş duyurdu. Toplam 2 milyon 72 bin TL bedelle, cihazlar hastane envanterine kazandırıldı. "Hayırlı ve uğurlu olsun" diyerek sosyal medya hesabından cihazların alındığını duyuran vekil Ateş’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Mikrotomlar patoloji cihazı, 750 Bin TL, elektromiyografi(EMG) cihazı 665 Bin TL, elektroensefalografi(EEG) cihazı 657 Bin TL. Toplam 2 milyon 72 bin TL bedelle hastanemiz envanterine katılmış ve kıymetli hemşehrilerimize hizmet vermeye başlamıştır. Hayırlı ve uğurlu olsun."