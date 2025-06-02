Bayburt Devlet Hastanesi, Mayıs ayında hastaneye başvuran kişi sayısını açıkladı. Açıklanan sayılara göre muayene edilenlerin sayısı 45 bini geçerek, 47 bin 657 kişiye ulaştı. Geçen ay 42 bin 516 kişi hastanede muayene edilirken, bu ay hastaneye başvuran sayısında 5 bin 141 kişilik artış görüldü.

Acil servise başvuran sayısının bu ay bir hayli arttığı verilere göre, bir diğer artışta çocuk polikliniğinde yaşandı. Nisan ayında çocuk polikliniğine 2 bin 403 çocuk muayene edilmek üzerine getirilirken, bu ay bu sayı 2 bin 692 olarak kayıtlara geçti Öte yandan en çok muayenenin yapıldığı poliklinik 4 bin 447 ile iç hastalıkları polikliniği oldu.

01-31 Mayıs tarihleri arasında yapılan muayene sayıları şöyle:

Uzman Aile Hekimliği: Bin 16

Anestezi Polikliniği: 302

Beyin Cerrahi: Bin 457

Cildiye Polikliniği: 905

Çocuk Cerrahisi: 302

Çocuk Polikliniği: 2 bin 692

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı: 291

Enfeksiyon Hastalıkları: 569

Fizik Tedavi Polikliniği: Bin 284

Genel Cerrahi Polikliniği: Bin 800

Göğüs Cerrahisi Polikliniği: 164

Göğüs Hastalıkları: Bin 427

Göz Hastalıkları Polikliniği: 3 bin 118

İç Hastalıkları Polikliniği: 4 bin 447

Kadın Hastalıkları Polikliniği: 2 bin 375

Kalp Damar Cerrahisi: 296

Kardiyoloji Polikliniği: 2 bin 85

Kulak Burun Boğaz Polikliniği: 2 bin 22

Nöroloji Polikliniği: Bin 548

Ortopedi Polikliniği: 3 bin 326

Plastik Cerrahi Polikliniği: 222

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği: Bin 100

Üroloji Polikliniği: 652

Acil servis hastası: 14 bin 363

Yapılan Ameliyat Sayısı: 328

Yapılan Lokal Ameliyat Sayısı: 83

Yapılan Endoskopi Sayısı: 171

Yapılan Kolonoskopi sayısı: 22

Toplam Yapılan Anjiyo Sayısı: 87

Gebe Okulu Danışanı Sayısı: 25

Toplamda; Mhrs Randevulu: 15 bin 42

Mhrs Dışı Ayaktan: 18 bin 252

Toplam Ayaktan Bakılan Hasta Sayısı: 47 bin 657