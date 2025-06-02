Bayburt Devlet Hastanesi, Mayıs ayında hastaneye başvuran kişi sayısını açıkladı. Açıklanan sayılara göre muayene edilenlerin sayısı 45 bini geçerek, 47 bin 657 kişiye ulaştı. Geçen ay 42 bin 516 kişi hastanede muayene edilirken, bu ay hastaneye başvuran sayısında 5 bin 141 kişilik artış görüldü.
Acil servise başvuran sayısının bu ay bir hayli arttığı verilere göre, bir diğer artışta çocuk polikliniğinde yaşandı. Nisan ayında çocuk polikliniğine 2 bin 403 çocuk muayene edilmek üzerine getirilirken, bu ay bu sayı 2 bin 692 olarak kayıtlara geçti Öte yandan en çok muayenenin yapıldığı poliklinik 4 bin 447 ile iç hastalıkları polikliniği oldu.
01-31 Mayıs tarihleri arasında yapılan muayene sayıları şöyle:
Uzman Aile Hekimliği: Bin 16
Anestezi Polikliniği: 302
Beyin Cerrahi: Bin 457
Cildiye Polikliniği: 905
Çocuk Cerrahisi: 302
Çocuk Polikliniği: 2 bin 692
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı: 291
Enfeksiyon Hastalıkları: 569
Fizik Tedavi Polikliniği: Bin 284
Genel Cerrahi Polikliniği: Bin 800
Göğüs Cerrahisi Polikliniği: 164
Göğüs Hastalıkları: Bin 427
Göz Hastalıkları Polikliniği: 3 bin 118
İç Hastalıkları Polikliniği: 4 bin 447
Kadın Hastalıkları Polikliniği: 2 bin 375
Kalp Damar Cerrahisi: 296
Kardiyoloji Polikliniği: 2 bin 85
Kulak Burun Boğaz Polikliniği: 2 bin 22
Nöroloji Polikliniği: Bin 548
Ortopedi Polikliniği: 3 bin 326
Plastik Cerrahi Polikliniği: 222
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği: Bin 100
Üroloji Polikliniği: 652
Acil servis hastası: 14 bin 363
Yapılan Ameliyat Sayısı: 328
Yapılan Lokal Ameliyat Sayısı: 83
Yapılan Endoskopi Sayısı: 171
Yapılan Kolonoskopi sayısı: 22
Toplam Yapılan Anjiyo Sayısı: 87
Gebe Okulu Danışanı Sayısı: 25
Toplamda; Mhrs Randevulu: 15 bin 42
Mhrs Dışı Ayaktan: 18 bin 252
Toplam Ayaktan Bakılan Hasta Sayısı: 47 bin 657