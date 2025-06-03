Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer, Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Yakupabdal köyü sınırlarında bulunan Yakupabdal Tabiat Parkı’nda incelemelerde bulundu. Yeşil doğasıyla, temiz havasıyla doğa severlerin uğrak noktası olan tabiat parkı, yaz sezonu için hazırlanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen yatırımları inceleyen Ümüzer, Bayburt DKMP Müdürü Alparslan Katırcı’dan bilgi aldı. Çetin geçen kış sezonunun ardından yaz sezonu için hazır hale getirilen parktaki çalışmalar Ümüzer ve beraberindeki heyetle yerinde incelendi. Çevre düzenlemelerinin, çalışmaların tamamlanmasıyla beraber park ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.