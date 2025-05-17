Bayburt’ta diz ağrısı şikayetiyle Bayburt Devlet Hastanesine başvuran vatandaş, kapalı yöntemle dizinden ameliyat edildi.

Diz ağrısı şikayeti bir türlü geçmeyen hasta, Ortopedi ve Travmatoloji polikliniğine başvurdu. Hastanın, iç menisküsünde yırtık olduğu çekilen MR olduğu tespit edildi. Vücuttaki herhangi bir eklemin kamera aracılığı ile görüntülenmesi işlemi olan artskopik diz cerrahisi, hastaya uygulandı. Inside outside tekniği ile hastanın menisküs onarımı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr Ünal Saraç tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Kapalı yöntemle yapılan diz ameliyatı sonrasında hastanın ilerleyen günlerde sağlığına kavuşacağı bekleniyor.