Bayburt’ta yaşayan 59 yaşındaki Hatice Kırlangıç, 40 senedir aynı yastığa baş koyduğu 64 yaşındaki eşi Mehmet Kırlangıç ile beraber 25 yıldır oto kaportacılığı yapıyor. Kalp ameliyatı olan, bel fıtığı tedavisi gören eşini yalnız bırakmayan, sanayinin tek kadın çırağı Hatice Kırlangıç, gençlere seslenerek, "Eşinizi ilk yokuşta bırakıp kaçmayın, destek olun. Hayat müşterektir" dedi.

Aslen Yozgatlı olan Kırlangıç çifti, 40 sene önce Bayburt’a yerleşti. O zamanlarda 24 yaşında olan oto kaporta ustası Mehmet Kırlangıç, Eski Sanayi Sitesi’nde oto tamir dükkanı açarak ekmeğini kazanmaya, evini geçindirmeye başladı. 40 yıldır sanayide oto tamiri yapan Mehmet Kırlangıç, ağır iş şartları nedeniyle rahatsızlandı, kalp ameliyatı geçirdi. Bir süre çalışamayan usta Mehmet Kırlangıç’ın en büyük destekçisi ise eşi Hatice Kırlangıç oldu. İyileştikten sonra işinin başına dönen eşi Mehmet Kırlangıç’ı yalnız bırakmayan Hatice Kırlangıç, sabahın erken saatlerinde eşiyle birlikte sanayideki dükkanın yolunu tutuyor, 25 yıldır eşiyle birlikte gece geç saatlere kadar mesai yapıyor. Tamirhanede yemek pişiren, çıkan bulaşıkları yıkayan, soba için odun kıran Hatice Kırlangıç, gelen müşterileri karşılayarak çay, kahve ikramında bulunuyor.

"Eşimin bir dağ gibi arkasındayım"

Tamirhanede bulunan soba üzerinde eşinin yemeğini pişiren, çayını demleyen Hatice Kırlangıç, hem yemek yapıyor, hem de eşinin elinden tutarak, işlerine yardım ediyor. 40 senelik hayat arkadaşının arkasında dağ gibi durduğunu söyleyen Kırlangıç, "Aslen Yozgatlıyız, 40 senedir Bayburt’ta yaşıyoruz. Eşim 25 sene önce rahatsızlandı, kalp ameliyatı geçirdi, bel fıtığı tedavisi gördü. Ben de yardım etmek zorunda kaldım. Yeri geliyor çıraklık yapıyorum, yeri geliyor yemeğini, çayını hazırlıyorum, yardımcı oluyorum. Bir dağ gibi arkasındayım" dedi.

"Beni burada görenler çok şaşırıyor"

Sanayi işinin toplumda erkek işi olarak görüldüğünü ifade eden Kırlangıç, dükkana gelen müşterilerin kendisini görünce şaşırdıklarını belirtti. Yeni evlenen, evlenmeyi düşünen gençlere çağrıda bulunan Kırlangıç, "Gençlere sesleniyorum, eşinizi ilk yokuşta bırakıp kaçmayın, destek olun. Hayat müşterektir. Buraya gelenler, beni burada görenler bayağı bir şaşırıyor" diyerek konuştu.

"Sanayi bana çok iyi geldi; okumam gelişti, ehliyet aldım, araba sürmeyi öğrendim"

Sanayide işe başladıktan sonra öğrendikleriyle ehliyet almaya karar veren Kırlangıç, ehliyet sınavı öncesi sorular çözdüğünü ve yavaş olan okumasını da bu vesileyle geliştirdiğini söyledi. Eşiyle birlikte birçok zorluğu birlikte göğüslediğini vurgulayan Kırlangıç, "Sanayi bana çok iyi geldi" ifadelerini kullanarak, "Burası bana ciddi anlamda çok iyi geldi, çok şey kattı. Okumam çok yavaştı, okumamı geliştirdim. Ehliyet sınavına girdim, sınavı kazandım. Arabayı güzel sürüyorum, sanayinin araba sürmeme çok faydası oldu, şoförlüğüm ilerledi" şeklinde konuştu.

"Eşim Hatice hanımla gurur duyuyorum"

Eşinin sadece sanayide çıraklık yapmadığını, yemeğini, çayını hazırladığını dile getiren Mehmet Kırlangıç, eşiyle gurur duyduğunu söyledi. Dükkana gelen müşterilerin çırak eşini görünce bir hayli şaşırdıklarını belirten Mehmet Kırlangıç, zamanla herkesin bu duruma alıştığını bildirdi. Çırak bulamadığı için eşiyle yola devam etmek zorunda kaldığını vurgulayan Kırlangıç, "40 yıldır evliyiz, eşim 25 yıldır bana sanayide yardım ediyor, birlikte çalışıyoruz. Yemek yapıyor, çayımızı çorbamızı hazırlıyor. Ben kendisiyle gurur duyuyorum. Tanıyanlar şaşırmıyor ama yabancılar görünce çok şaşırıyor. Biz de durumu açıklıyoruz, çırak bulamadığımızdan dolayı eşim 25 yıldır yardım ediyor diyoruz. Eşimden memnunum, gelen müşteriler titizliğinden, yaptığı işten son derece memnun. Bir sıkıntımız yok" dedi.