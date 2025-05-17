Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu, 10. Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Koro Festivali’nde Ritmik Uyumda Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Bu yıl 10. düzenlenen Sansev İstanbul Uluslararası Çok Sesli Koro Festivali İstanbul’da gerçekleştirildi. Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapılan festivale Türkiye’nin dört bir yanından toplam 96 okul korosu katıldı. Festivalde Kocaeli’yi Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu temsil etti. Oda Orkestrası’nın başkemancısı Oğuz Yaşar Özzeren’in şefliğindeki koro festivale 23 öğrenci ile katıldı. Koro; Ziya Aydıntan’ın "Kırlara Doğru", Yavuz Durak’ın "Mavi Gezegen" ve Fatih Peşmen’in "Tebessüm" adlı eserlerini seslendirdi. Muhteşem sahne performansı sunan koro, başarı ve disipliniyle büyük beğeni gördü.

Başarı ödülü sevinçle karşılandı

Çocuk Korosu’nun Ritmik Uyumda Başarı Ödülü’ne layık görülmesi haberi Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nda sevinçle karşılandı. Çocuklar mutluluklarını çok sevdikleri koro şefleri Oğuz Yaşar Özzeren ile paylaştı. Öğrencilerini kutlayan Özzeren ise her zaman yanlarında olan Büyükşehir Belediye Konservatuvarı yönetimine ve Büyükşehir ailesine teşekkür etti.