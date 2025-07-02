Bayburt’ta öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla ’Yaz Destekleme ve Yetiştirme Kursları’ ile ’Yaz Okulu’ etkinlikleri başladı. Yaz dönemi boyunca öğrencilere verimli ve keyifli zaman geçirme imkanı sunan kurslar, çeşitli okullarda düzenleniyor.

Öğrencilerin sınavlara hazırlık süreçlerini desteklemesi için açılan yaz destekleme ve yetiştirme kursları, farklı okullarda geniş bir yelpazede branşlar sunuyor. Bayburt Fen Lisesinde biyoloji, fizik, kimya, matematik alanlarında, Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesinde biyoloji, coğrafya, kimya, matematik ve edebiyat alanlarında dersler veriliyor. Bayburt Ortaokulunda fen bilimleri, matematik ile teknoloji-tasarım dersleri, Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulunda din kültürü, fen bilimleri, matematik ve tarih dersleri bulunuyor. Ayrıca Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu ve Şehitler Ortaokulunda da fen bilimleri ve matematik dersleriyle öğrencilere destek sağlanıyor.

Yaz okulu etkinlikleri ise öğrencilerin ilgi alanlarına göre sportif ve teknolojik faaliyetler sunuyor. Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi, futbol meraklılarını ağırlarken, Şehit Nevzat Kaya İlkokulunda ise hem futbol, hem de robotik atölyeleriyle öğrencilere farklı deneyimler sunuluyor.

Kursların, öğrencilerin yaz tatilini eğlenerek öğrenmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.