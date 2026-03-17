Bayburt Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Osmanlı döneminden gelen 'Zimem Defteri' geleneğini yaşatarak mahallelerindeki bir bakkalın veresiye defterindeki borçları kapattı.

Okul Müdürü Gökhan Karakurt, yüzyıllar öncesinden gelen bu iyiliği günümüzde yeniden yaşattıklarını belirtti. Karakurt, 'Zimem Defteri geleneği, ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borçlarının gizlice kapatılmasıyla yapılan güzel bir dayanışma örneğiydi. Biz de okul olarak topladığımız yardımlarla bu anlamlı geleneği sürdürüyoruz.' dedi.

Öğrenciler ve öğretmenler, kimin borcu olduğunu bilmeden ve kimseyi mahcup etmeden yapılan iyiliğin huzurunu paylaşırken, geçmişten aldıkları bu güzel mirası geleceğe taşımaya devam edeceklerini ifade etti.