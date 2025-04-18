Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı(KUDAKAF’25) kapsamında Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 25-26 Nisan 2025 tarihlerinde Erzurum’da düzenlenecek fuar öncesi, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında hazırlık toplantısı yapıldı.

Toplantıya belediye, üniversite temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri, özel sektör temsilcileri katıldı. Düzenlenecek fuara yönelik Bayburt’tan katılım sağlayacak öğrenci, mezun ve sektör temsilcilerinin organizasyon süreci, toplantıda ele alındı.

Vali Eldivan, KUDAKAF’25’in bölge üniversiteleri ile iş dünyası arasındaki etkileşimi artırmayı ve gençlerin kariyer planlamalarına katkı sunmayı hedeflediğini belirtti. Toplantıda, Bayburtlu gençlerin bu organizasyonda yer almalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.