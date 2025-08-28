MANİSA (İHA) – AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa’nın Selendi ilçesinde partililerle bir araya gelip esnaf ziyaretinde bulundu. İlçedeki yatırımları da yerinde inceleyen Baybatur, "AK Parti’nin hizmetleri hız kesmeden devam edecek" dedi.

Selendi’de ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Milletvekili Baybatur, İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş, Belediye Başkanı Murat Daban ve partililerle bir araya geldi. Baybatur, burada yaptığı konuşmada ilçeye kazandırılan hizmetleri hatırlatarak, "Selendi Sağlık Ocağı, Kaymakamlık Binası ve Gençlik Merkezimiz şu an yapılan hizmetlerimiz arasında. Bunlarla sınırlı değiliz, Belediye Başkanımız ve teşkilatımızla ilçemize daha fazla hizmet etmek için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Türkiye gündemine de değinen Baybatur, "Milletimiz Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK kadrolara alternatif olmadığını biliyor. Algı operasyonları yapılıyor ama milletimiz her şeyin farkında. Biz bugüne kadar sahadaydık, bundan sonra da milletimizle iç içe olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yatırımları yerinde inceledi

Baybatur, programı kapsamında Selendi Şerefiye Mahallesi’nde eski devlet hastanesi binasının yerine yapımına başlanan Toplum Sağlığı Merkezi inşaatını inceledi. Toplam 9 bin 58 metrekare alanda inşa edilen merkez hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından 80 dönümlük arazi üzerine kurulu Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret eden Baybatur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman ve Okul Müdürü Muhsin Kasap’tan okulun durumu hakkında bilgi aldı.

Gençlik Merkezi ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü’ne kazandırılan Gençlik Merkezi’ni de ziyaret eden Baybatur, burada Spor Müdürü Sait Bozer’den bilgi aldı. Baybatur, merkezin girişinde atlı cirit kulüpleri ve muay thai sporcuları tarafından karşılandı. İçerisinde derslikler, atölyeler, okuma salonu, bilgisayar ve robotik kodlama sınıfları, müzik atölyesi gibi bölümlerin bulunduğu merkezin gençler için önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Hükümet Konağı inşaatında da incelemelerde bulunan Baybatur, son olarak Selendi Belediye Başkanı Murat Daban’ı makamında ziyaret etti. İlçeye yapılacak yatırımların değerlendirildiği toplantının ardından Başkan Daban, Baybatur’a Selendi Belediyespor forması hediye etti.