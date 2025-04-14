Türk Dünyası Hareketliliği Programı ile öğrencilere uluslararası deneyimler kazandırmaya devam eden Balıkesir Üniversitesi, eğitim hayatlarını başarıyla sürdüren öğrencilerine farklı kültürleri tanıma ve küresel düzeyde akademik deneyimler kazandırma fırsatı sunuyor. Bu kapsamda Özbekistan’da yer alan Alfraganus Üniversitesine giden öğrenciler de ev sahibi üniversite yetkililerince samimi bir ortamda karşılandı.

BAÜN akademisyenlerinden Prof. Dr. Mehmet Sarıoğlan ve Genel Sekreter Yardımcısı Soner Şahin rehberliğinde Özbekistan’a giden öğrenciler, yeni bir eğitim sistemini deneyimlemenin yanı sıra, Özbekistan kültürünü yakından tanıma fırsatı bulmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederken, üniversite yetkililerine de teşekkür ettiler.

Alfraganus Üniversitesi yetkilileri de kurumsal işbirlikleri kapsamında Balıkesir Üniversitesi heyetini Özbekistan’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, iki üniversite arasında akademik ve kültürel iş birliklerinin ilerleyen dönemlerde daha da güçlenmesini temenni ettiklerini belirttiler.