Konya'da Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) kapsamında önemli bir yere sahip olan ve eğitim çağındaki çocukları doğa ile buluşturan Sille Tabiat Okulu'nda ikinci dönem etkinlikleri sürüyor.KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenme ortamlarının en güzel örneklerinden biri olan ve “Tabiatı Keşfet” sloganıyla birinci eğitim öğretim dönemini başarıyla tamamlayan Sille Tabiat Okulu’nda eğitimler kaldığı yerden devam ediyor.

Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) bünyesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında çocuklar atölye eğitimlerinin yanı sıra ve doğada yaşam eğitimleri ile gündelik yaşamı keşfederek önemli bilgiler öğreniyor.

Sille Baraj Parkı içerisinde bulunan 17 atölyede ilkokul 2. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik doğa yürüyüşü, müzik, boyama, arkeolojik kazı gibi birçok etkinlik yapan öğrenciler eğitimle dolu bir gün geçiriyor.

Öğrencilerin gelişimlerine katkı sunacak çalışmaların yapıldığı Selçuklu Belediyesi Sille Tabiat Okulu’nda Zanaat, Ekoloji, Bilim, Doğa Sporları, Ritim, Sanat, Organik Gıda, Gökbilim Gözlem, Arkeolojik Kazı, Tarım ve Ziraat, Çini, Ahşap, Bitki ve Tohum, Masal, Yaşam Beceri, Geleneksel Konya Çocuk Oyunları ve Satranç Atölyeleri yer alıyor. Öğrenciler bu atölyelerde tarımsal, sanatsal ve sportif birçok faaliyetlere katılarak farklı alanlarda kendilerini yetiştirme fırsatı buluyor.

İkinci eğitim öğretim döneminde de faaliyetlerini dolu dolu sürdürecek olan Sille Tabiat Okulu’ndan sabah ve öğleden sonra grupları olmak üzere toplamda 55 okul ve 96 sınıf faydalanacak. Dönem boyunca sürecek eğitimlerden 2 bin 961 öğrenci yararlanacak.

Selçuklu’da fiziki eğitim yatırımlarının yanı sıra örnek olacak eğitim programlarını da hayata geçirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçede eğitim gören çocuklara Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) kapsamında farklı donanımlar kazandırmayı sürdürdüklerini söyledi. Türkiye’nin en kapsamlı tabiat okulu olan Sille Tabiat Okulu’nda çocuklarımızın ilgisini çeken ve onları doğa ile buluşturan eğitim ortamları ile çocuklarımız için benzersiz bir öğrenme deneyimi sunduklarını belirten Başkan Pekyatırmacı, "Her köşesi keşfe değer, her anı eğlence dolu bu alanda çocuklarımız geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yeni eğitim döneminde de birbirinden renkli, eğlenceli ve eğitici aktiviteler ile tanışma fırsatı buluyor. Sille Baraj Park içerisinde yer alan bu güzel alanda uzman eğitmenlerimizin gözetiminde yapılan atölye faaliyetleri ve etkinliklerle çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine önemli katkıda bulunuyoruz. Amacımız çocuklarımız hayata en güzel şekilde hazırlamak ve onlara doğayı sevdirmek. İnşallah çocuklarımızın doğa ve toprak ile olan bu bağı, onların ilerleyen yaşamlarında çevreye duyarlı bireyler olmalarına da yardımcı olacak” dedi.