Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm" programı kapsamında Battalgazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne toplam 755 hak sahibi başvuru yaptı. Başvuruların ardından ruhsatlandırma ve teknik inceleme süreçleri hız kazandı.

6 Şubat depremlerinin ardından hasar gören yapıların bulundukları yerlerde, daha dayanıklı şekilde yeniden inşa edilmesini amaçlayan proje kapsamında, vatandaşlara 750 bin TL hibe ve 750 bin TL faizsiz kredi desteği sağlandı. Battalgazi’de süresi içerisinde başvurularını tamamlayan 755 hak sahibi, belediyeye ilettikleri dosyalarla yerinde dönüşüm desteğinden faydalanmak üzere başvurdu.

Vatandaşlara süreci kolaylaştırmak amacıyla kurulan Yerinde Dönüşüm Birimi üzerinden alınan başvurular, Battalgazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü koordinesinde kabul edildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, dosyaların ruhsatlandırma ve teknik değerlendirme işlemleri hızla başlatıldı.

Battalgazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, başvuruların büyük bölümünde ruhsat işlemlerinin tamamlandığını, kalan dosyaların ise inceleme aşamasında olduğunu bildirdi. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte hak sahipleri devlet desteğiyle inşaatlara başlayabilecek.

Battalgazi Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın kendi mahallelerinde, sağlam ve güvenli yapılarla yaşamlarına devam edebilmesi için tüm imkânlarımızla süreci destekliyoruz. Başvuru süreci tamamlandı, şimdi hedefimiz tüm dosyaları hızlı şekilde sonuçlandırmak" denildi.