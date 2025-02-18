Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı yoğun hizmet seferberliğiyle, yol bakım, temizlik, denetim ve park düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Paşa Köşkü Mahallesi’nde deforme olan yollar için asfalt yama çalışması gerçekleştirerek sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağladı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sıptırız Mezarlığı’nda bakım ve temizlik çalışmaları yaparak mezarlık alanının daha temiz bir görünüme kavuşmasını sağladı. Ayrıca Nuriye Mahallesi’nde yıkımı tamamlanan bir binanın bulunduğu alanda moloz kaldırma ve çevre düzenlemesi yapılarak görüntü kirliliği giderildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çöşnük Mahallesi’ndeki marketlerde hijyen, fiyat etiketi ve son kullanma tarihleri başta olmak üzere denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli uyarılar yapıldı.