SASKİ, Karasu Kurudere Mahallesi’nde başlattığı 6 bin 500 metrelik içme suyu hattı projesinde sona yaklaştı. Yeni hat sayesinde yaz aylarında artan nüfusun su ihtiyacı kesintisiz şekilde karşılanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), ilçelerde yürüttüğü yeni projeler sayesinde Sakarya’nın su kaynaklarına sahip çıkarken aynı zamanda abonelerini de kesintisiz içme suyu ile buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Karasu Kurudere Mahallesi’nde başlatılan 6 bin 500 metrelik içme suyu hattı projesinde büyük ilerleme kaydedildi. 5 bin 500 metrelik kısmı tamamlanan yeni hat ile birlikte bölgede ikamet eden abonelere kaliteli içme suyu basınç problemi olmadan ve su kayıplarına geçit verilmeden kesintisiz şekilde ulaştırılacak.

Projenin bölgeye kazandırılması için aralıksız şekilde yürütülen çalışmalara kar yağışı nedeniyle ara verildi. Kalan bin metrelik kısım ise hava şartlarının elverişli olmasıyla birlikte kısa sürede tamamlanacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "İlçelerimizin altyapı sorunlarının çözüme kavuşturulması için yeni projeleri şehrimize kazandırmaya devam ediyoruz. Kurudere Mahallesi’nde başlattığımız içme suyu hattı projesinde sona yaklaştık. 6 bin 500 metrelik hat bölgenin geleceğine de hizmet edecek şekilde tasarlandı" ifadelerine yer verildi.