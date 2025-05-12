Battalgazi Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 7 madde karara bağlanırken meclise başkanlık eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında Mayıs ayı 2. birleşimde bir araya geldi. Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 7 gündem maddesi görüşüldü.

Meclis toplantısının ardından belediyenin yaptığı çalışmalar konusunda meclis üyelerini bilgilendiren Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Kilit taşı fabrikalarımızda sona geldik. Sürecimiz aksamadan devam ediyoruz. Bundan sonra şirketimizden ürettiğimiz taşları kullanacağız. Gençlik Bakanlığımızla spor tesislerimiz için de gerekli girişimleri bulunduk. 25 civarında spor tesisini ilçemize kazandıracağız. Büyük bir kısmını bu yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Özellikle taşrada sahalarımızın kurulumunu yapacağız. Çok büyük bir projeyi hayata geçireceğiz. Bir diğer önemsediğimiz konu ise taziye evleri. Eski Malatya’da büyük camimizin alt kısmını da taziye evine dönüştüreceğiz. Çok geniş bir alan ve bir kısmı taziye evi yapacağız. Eski Malatya’nın da bu anlamda büyük bir sorununu ortadan kaldıracağız ve Toptaş Mahallesi’nde de bu çalışmayı kısa süre içinde yapacağız. Mahallelerimizin tümüne hizmetlerimizi yayacağız" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantısı, 3 Haziran Salı günü saat 14.00’da Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.