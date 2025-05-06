Battalgazi Belediyesi’nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Bayram Taşkın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 16 gündem maddesi görüşülürken, Başkan Taşkın tamamlanan projeler ve devam eden yatırımlar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Battalgazi Belediyesi’nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Bayram Taşkın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, yoklama, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Nisan ayı meclis toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

GES hizmete alındı, kilit taşı üretimi başlıyor

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İller Bankası hibesiyle ve Murat Kurum’un destekleriyle hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin hizmete alındığını açıkladı. Aylık 1.3 ila 1.4 milyon TL enerji tasarrufu sağlayacak tesisin belediye bütçesinden harcama yapılmadan tamamlandığını belirtti. Kilit taşı üretim tesisinin de Haziran başında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Belediye filosu genişliyor

Battalgazi Belediyesi’nin iş makinesi filosu, sağlanan 1 milyon Euro’luk kredi desteğiyle güçlendirilecek. Başkan Taşkın, 2 yıl ödemesiz ve 27 yıl vadeli uygun şartlardaki krediyle dozer ve kepçe gibi temel araç ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Afet ve sosyal yapılar tamamlandı

Korucuk’ta tamamlanan 600 metrekarelik çelik yapının, Sosyal İşler Müdürlüğü ve Afet Müdürlüğü tarafından kullanılacağı açıklandı. Gelinciktepe Kadın Yaşam Merkezi ve Hasırcılar Taziye Evi hizmete hazır hale getirildi. Eski Malatya’daki Merkez Camii altına taziye evi yapılması için hayırseverlerle görüşmeler sürüyor.

Spor yatırımları mahallelere yayılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokoller çerçevesinde yıl sonuna kadar birçok mahallede halı saha ve çim saha projelerinin tamamlanması hedefleniyor. Başkan Taşkın, bu yatırımların sadece gençlere değil, mahalle halkına da sosyal yaşam alanları sunacağını vurguladı.

Rezerv alanlar hızla yükseliyor

Yıldıztepe, Göztepe, Zafer, Taştepe, Çöşnük ve Selçuklu mahallelerinde yüzde 70 oranında ilerleme sağlandığını aktaran Başkan Taşkın, Haziran ayında kura çekimlerinin yapılacağını duyurdu. Akpınar, Sancaktar ve Niyazi Mısri gibi mahallelerde ise çalışmaların yeni başladığı, toz-toprak sorununun bir süre daha süreceği ifade edildi.

"Her ayı dolu dolu geçirdik"

Görev süresinin 14. ayına girildiğini hatırlatan Başkan Taşkın, "Şeffaf, dedikodudan uzak ve hizmet odaklı bir süreç yürütüyoruz. Geri bildirimlere göre eksikleri hızla gideriyoruz" dedi. Asfalt sezonunun başladığını belirten Taşkın, şehir merkezinde asfaltlama çalışmalarının rezerv ve dönüşüm alanları tamamlanmadan başlamayacağını vurguladı.

"Bugün daha umutluyuz"

Deprem sonrası yeniden inşa sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Başkan Taşkın, "Artık binalar yükseldi, cepheler boyandı, kuralar çekilmeye hazırlanıyor. Gelecek yıl bu zamanlar çok daha güzel bir Battalgazi’yi konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı ikinci oturumu, 12 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te yapılacak.