Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen kapalı mide ameliyatıyla, mide kanseri teşhisi konulan 50 yaşındaki Kenan Yeter, 5 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu.

Hasta Kenan Yeter, doktorların gözetiminde kemoterapi aldıktan sonra ameliyata alındı. Cerrahi Onkoloji uzmanı Op. Dr. Emir Fatih Kaya ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ömer Güngörür tarafından yapılan başarılı ameliyat yaklaşık 5 saat sürdü. Batman’da ilk kez yapılan kapalı ameliyat ile Kenan Yeter’in midesinde bulunan tümörün tamamı alınarak bağırsak ile yemek borusu arasında yol oluşturuldu.

Op. Dr. Kaya, ameliyat öncesi yapılan tedaviler ile tümörü kontrol altına aldıklarını söyleyerek, "Batman ve bölgede ilk kez kapalı yöntemle mide kanseri ameliyatımızı hocamızla birlikte gerçekleştirdik. Hastamız şu anda ameliyat sonrası ikinci gününde gayet iyi. Herhangi bir problemimiz yok. Kendisini yakın zamanda taburcu etmeyi planlıyoruz. Ameliyat süresi yaklaşık olarak 5 saat sürdü. Herhangi bir komplikasyon olmadı. Her şey beklediğimiz gibiydi, bir sorun yaşamadık" dedi.

Yapılan operasyon sonucunda Yeter’in durumunun iyi olduğunu ve gerekli takiplerin devam ettiğini belirten Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Ömer Güngörür, "Bu sadece bizim değil tüm ekibin başarısıdır. Bunun devamını hep beraber diliyoruz. Hastamızı da şifalar diliyoruz" diye konuştu.

Dört evre kemoterapi aldığını ve hastalığını 5 ay önce fark ettiğini belirten Yeter, "Biz, Türk hekimlerimize güveniyoruz. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde muayene olduktan sonra midemde tümör olduğunu öğrendim. Hocalarımızı gördükten sonra bize güven verdiler. Kimi dedi Adana’ya git. Eniştem Ankara’dadır. O dedi Ankara’ya gel. Dedim ben bu hocaları görmüşüm, onlara da çok güveniyorum. Burada ameliyat olacağım. Biz, Türk hekimlerimize güveniyoruz" şeklinde konuştu.