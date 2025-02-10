Batman’ın Gercüş ilçesinde pikap ile bir otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Özler köyü yolunda Mehmet Emin Sincar (75) idaresindeki 47 AJ 080 plakalı pikap ile Mehmet Şirin Kaçmaz (55) idaresindeki 50 DE 096 plakalı otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkarak kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 ağır, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından ağır yaralanan Mehmet Şirin Kaçmaz, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.