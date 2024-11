Batman’ın Kozluk ilçesinde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 100 çiftçiye toplam 40 bin ton sertifikalı mercimek tohumu dağıtımı yapıldı.

Batman’ın Kozluk ilçesinde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde 40 bin ton sertifikalı mercimek tohumu dağıtıldı. Her zaman çiftçilerin yanında olduklarını ifade eden Kaymakam Ekrem Güngör, ’’Mercimek tohumlarının üreticilerimize kazandırılmasında başta Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Her zaman çiftçilerimizin yüzünün gülmesini ve onlara bir nebze olsun destek olabilmeyi her zaman çok istiyoruz. Devletimiz her zaman üreten çiftçilerimizin yanındadır. İlçemizde 3 bin dekar araziye ekilecek olan bu tohumların bol bereketli olması temennisiyle dağıtılan tohumlar çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun” dedi.